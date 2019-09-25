Україна закачала до сховищ достатньо газу на зиму – Коболєв

Запаси газу в українських газосховищах перевищив 20 мільярдів метрів кубічних газу. Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Він зазначив, що це є найбільшим показником за останні 9 років та більш ніж на 4 мільярди перевищує минулорічний показник.

«Газу в підземці достатньо, щоб забезпечити надійну роботу ГТС та газопостачання всіх українських споживачів цієї зими, навіть якщо Росія піде на переривання транзиту через Україну», – мовиться у повідомленні.

Наприкінці серпня компанія «Нафтогаз України» також повідомляла, що «щоб пройти опалювальний сезон без енергетичних ризиків, маємо до початку опалювального сезону накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу».

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.