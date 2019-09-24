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24 Вересень 2019, Київ 18:51
Новини | Економіка

Україна накопичила рекордні обсяги газу – «Укртрансгаз»

Офіс НАК «Нафтогаз України» у Києві

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Обсяги газу в українських підземних сховищах перевищили 20 мільярдів кубометрів, повідомила 24 вересня компанія-оператор газотранспортної системи «Укртансгаз», яка входить до НАК «Нафтогаз України».

Рівень 20 мільярдів кубометрів у підземних сховищах газу називав орієнтиром голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Про це він казав 12 вересня, коли накопичення сягнуло 19 мільярдів кубометрів.

/**/ /**/ /**/ Офіс НАК «Нафтогаз України» у Києві
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Наприкінці серпня компанія «Нафтогаз України» також повідомляла, що «щоб пройти опалювальний сезон без енергетичних ризиків, маємо до початку опалювального сезону накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу».

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.

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