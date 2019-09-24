Україна накопичила рекордні обсяги газу – «Укртрансгаз»

Обсяги газу в українських підземних сховищах перевищили 20 мільярдів кубометрів, повідомила 24 вересня компанія-оператор газотранспортної системи «Укртансгаз», яка входить до НАК «Нафтогаз України».

Рівень 20 мільярдів кубометрів у підземних сховищах газу називав орієнтиром голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Про це він казав 12 вересня, коли накопичення сягнуло 19 мільярдів кубометрів.

Наприкінці серпня компанія «Нафтогаз України» також повідомляла, що «щоб пройти опалювальний сезон без енергетичних ризиків, маємо до початку опалювального сезону накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу».

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.