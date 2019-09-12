«Нафтогаз» виконав 95% плану із закачування газу до ПСГ – компанія

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» повідомила, що до підземних сховищ газу (ПСГ) для успішного проходження опалювального сезону залишилося закачати менш як мільярд кубометрів палива.

«Перетнули позначку в 19 мільярдів кубометрів газу в підземках. Випереджаємо план», – вказав 11 вересня голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

12 вересня компанія відзначила, що за вісім місяців газотранспортна система України здійснила транзит майже 60 мільярдів кубометрів палива. З Росії «Нафтогаз» для потреб України не імпортує газ 1385 днів, а з країн ЄС за вісім місяців компанія отримала 9,6 мільярда кубометрів. «Споживання склало 16,7 млрд куб.м газу, що на 8% менше показника 2018 року», – вказали також у «Нафтогазі».

Наприкінці серпня компанія повідомляла, що «щоб пройти опалювальний сезон без енергетичних ризиків, маємо до початку опалювального сезону накопичити в ПСГ близько 20 мільярдів кубометрів газу»,

Опалювальний сезон в Україні розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.