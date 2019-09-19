Припинення транзиту російського газу є базовим сценарієм – Вітренко

Базовим сценарієм у питанні транзиту російського газу через територію України залишається припинення з 1 січня 2020 року використання російським «Газпромом» української газотранспортної системи. Про це за підсумками переговорів 19 вересня у Брюсселі повідомив виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.



Водночас він наголосив на готовності учасників переговорів (представників України, Росії та Євросоюзу) продовжити консультації щодо впровадження в Україні європейських правил і їхнього застосування до нового транзитного контракту.



«Але час до завершення контракту закінчується, а переговори так і не починаються. Тому, на жаль, нам потрібно продовжувати готуватися до припинення транзиту з 1 січня», – вказав Вітренко.

Тристоронні переговори між представниками України, Росії та ЄС про можливість продовження транзиту газу через територію України після завершення наприкінці 2019 року чинного контракту завершилися 19 вересня без підписання жодних документів.

Віцепрезидент Єврокомісії з енергетичних питань Марош Шефчович повідомив, що наступний раунд тристоронніх переговорів щодо транзиту відбудеться наприкінці жовтня.

Раніше цього місяця польський енергетичний концерн PGNiG виграв у Суді ЄС справу про використання газопроводу Opal, однієї з двох гілок, які сполучають «Північний потік» із газотранспортною системою Німеччини.

Міністерство енергетики Польщі з цього приводу відзначило, що рішення Суду ЄС не дозволить «Газпрому» відмовитися від транзиту газу через територію України.