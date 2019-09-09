«Укртрансгаз»: українська ГТС на 85% готова до опалювального сезону

«Укртрансгаз» на 85% виконав роботи з ремонту та модернізації об’єктів української газотранспортної системи перед новим опалювальним сезоном.

«За травень-серпень 2019 року відповідно до графіків виконання виробничих програм було обстежено 142,2 км трубопроводів, здійснено капітальний ремонт 11,5 км магістральних газогонів, 26 свердловин на газосховищах та 11 газоперекачувальних агрегатів, відремонтовано 858 одиниць автотранспортної техніки, а також відновлено 3541 км ліній зв’язку та 16,6 км ліній електропередач на об’єктах ГТС. Звершено дев’ять з 13 комплексів планово-профілактичних та ремонтних робіт (ППР) згідно з планом на 2019 рік», – мовиться у повідомленні концерну.

Підготовка ГТС до опалювального сезону передбачає діагностику та ремонт об’єктів, технічне забезпечення процесу закачування природного газу до підземних сховищ газу.

Ризиком для України перед початком нового опалювального сезону є ймовірне припинення або суттєве скорочення російського транзиту газу через українську газотранспортну систему (ГТС) з січня 2020 року, коли завершується дія довгострокової угоди на транзит. Росія зможе вдатися до такого кроку, якщо запустить до кінця 2019 року газопровід «Північний потік-2». Переговори щодо нової угоди про транзит газу з використанням української ГТС нині тривають.