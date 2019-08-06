«Нафтогаз»: опалювальний сезон в Одесі під загрозою зриву

Опалювальний сезон в Одесі під загрозою зриву, повідомила пресслужба «Нафтогазу».

«Загальна заборгованість АТ «Одеська ТЕЦ» та КП «Теплопостачання міста Одеси» сягнула майже 1,7 млрд гривень. Зокрема, заборгованість «Одеської ТЕЦ» перед НАК «Нафтогаз України» складає 840,9 гривень, наданий в компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%», – заявили в «Нафтогазі».

Згідно з повідомленням, щоб мати можливість надалі купувати газ у «Нафтогазу», «Одеська ТЕЦ» має сплатити не менше, ніж 161 млн гривень. Комунальне підприємство «Теплопостачання міста Одеси», зі свого боку, заборгувало «Нафтогазу» 836 млн гривень. Компанія має сплатити щонайменше 222,4 млн гривень.

Станом на початок серпня, обсяг газу в українських підземних сховищах перевищує 16 млрд кубометрів. Обсяг видобутку газу в Україні державними й приватними компаніями у 2018 досяг 21 мільярда кубометрів. Водночас обсяг його споживання більший – 32,3 мільярда.