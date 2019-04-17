У Чернігові частково відновили опалення

Через похолодання у Чернігові міська рада ухвалила рішення відновити теплопостачання дитячих садків і шкіл. Про це повідомляє прес-служба міської ради.

Опалення відновили 16 квітня, у дитячих садках подача тепла триватиме «до четверга включно, а можливо і до кінця тижня», повідомив заступник чернігівського міського голови Олександр Ломако.

У чернігівських школах 16 квітня батареї також стали теплими.

Опалювальний сезон років для житлового сектору, бюджетних та інших установ офіційно завершився минулого тижня, 9 квітня. Централізована подача тепла у будинки припиняється тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб становить +8 градусів і вище. Цього показника у Чернігові досягнуто 8 квітня, це стало основою рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо припинення теплопостачання.

Але похолодання із заморозками змусило владу в Чернігові частково відновити теплопостачання.

За прогнозами синоптиків, від 17 квітня у Чернігові розпочнеться відчутне потепління (до +15 градусів удень), але ще впродовж кількох ночей нічні температури будуть близькими до нуля. Але вже у ніч із суботи на неділю мінімальна нічна температура становитиме +4, і надалі ставатиме ще тепліше.