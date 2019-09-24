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24 Вересень 2019, Київ 15:47
Новини | Суспільство

У КМДА заявили про низку невирішених до початку опалювального сезону питань

Опалювальний сезон розпочинається орієнтовно 15 жовтня

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Заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв заявив, що через відсутність кворуму для проведення засідання Київради невирішеними залишаються питання, необхідні для проведення опалювального сезону.

«Оцінюю ситуацію з точки зору належного господарювання і переконаний, жодні політичні чинники не повинні бути важливішими за безпечне і стабільне функціонування Києва. Особливо напередодні опалювального сезону, коли маємо низку завдань для сталого запуску та подачі тепла.
Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу та мазуту на весь зимовий період для підприємства «Київтеплоенерго». Від цього залежить чи буде тепло в наших оселях взимку. На фінальній стадії, але потребує дофінансування, довгоочікуваний проект переключення 20-ти будинків і школи від відомчих котелень до міських мереж на Татарці», – повідомив Пантелеєв на сторінці у Facebook.

Водночас посадовець додав, що у КМДА «змушені вирішувати ці проблеми в позаштатному режимі».

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Востаннє сесія Київради відбулася у середині травня. Наступні засідання були призначені на 12 та 19 вересня, але на них не було кворуму.

Опалювальний сезон розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.

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