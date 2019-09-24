У КМДА заявили про низку невирішених до початку опалювального сезону питань

Заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв заявив, що через відсутність кворуму для проведення засідання Київради невирішеними залишаються питання, необхідні для проведення опалювального сезону.

«Оцінюю ситуацію з точки зору належного господарювання і переконаний, жодні політичні чинники не повинні бути важливішими за безпечне і стабільне функціонування Києва. Особливо напередодні опалювального сезону, коли маємо низку завдань для сталого запуску та подачі тепла.

Невирішеним є питання придбання необхідних обсягів газу та мазуту на весь зимовий період для підприємства «Київтеплоенерго». Від цього залежить чи буде тепло в наших оселях взимку. На фінальній стадії, але потребує дофінансування, довгоочікуваний проект переключення 20-ти будинків і школи від відомчих котелень до міських мереж на Татарці», – повідомив Пантелеєв на сторінці у Facebook.

Водночас посадовець додав, що у КМДА «змушені вирішувати ці проблеми в позаштатному режимі».

Востаннє сесія Київради відбулася у середині травня. Наступні засідання були призначені на 12 та 19 вересня, але на них не було кворуму.

Опалювальний сезон розпочинається орієнтовно 15 жовтня. Опалення в будинках із централізованим теплопостачанням вмикається тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура опускається нижче за 8 градусів за Цельсієм.