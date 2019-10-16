«Нафтогаз»: у жовтні ціна на газ для населення знизиться на 4,9%

У жовтні ціна на газ для населення знизиться на 4,9%, повідомило національне акціонерне товариство «Нафтогаз-України».

Вона складе 4 272,76 гривні за тисячу кубометрів (без врахування ПДВ, націнки газзбутів і транспортних витрат).

У компанії зазначили, що хоча ціни газу на європейському ринку вже суттєво збільшилися порівняно з літнім рівнем, регульована ціна газу в Україні визначається за формулою, яка відображає ринкові ціни з двомісячним відставанням. Відповідна формула міститься в постанові Кабінету міністрів України від 3 квітня і діє до кінця 2019 року.

У «Нафтогазі» розповіли, що з квітня ціна на газ для потреб населення знизилася на 32%.