Мінфін виступає за ринкову ціну на газ для населення

Міністр фінансів України Оксана Маркарова розповіла в ефірі телеканалу «1+1», що її відомство і уряд виступають за ринкові ціни на газ з субсидіюванням тих категорій населення, які цього потребують.

«Питання в ринковому утворенні тарифів. Ціна на природні ресурси повинна відповідати їхній ціні. Якщо ціна на газ є ринковою, то уряд тим, кому треба допомогти – повинен допомагати через субсидії. А люди, які живуть у великих будинках повинні платити чесну ціну, а не бути теж субсидійованими», – заявила Маркарова.

Вона додала, що зараз в Україні діє «несправедливий» механізм встановлення цін на газ для населення.

«Уряд працює над тим, щоб не щонайбільше 15% доходів сім’ї витрачалось на комунальні тарифи», — додала Маркарова.

Окрім того, міністр нагадала, що встановлення ринкових цін на газ для населення є вимогою МВФ.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук планує, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.