Гончарук: плануємо, що нова програма співпраці з МВФ буде підписана в грудні

Кабінет міністрів України планує, що нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом буде підписана в грудні, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у своєму блозі.

«На цьому тижні завершила свою роботу місія МВФ. Колеги з авторитетної світової організації приїхали до України, щоб почати з нами переговори про нову програму на три роки. Це початок переговорів, які будуть тривати ще як мінімум декілька місяців до того моменту, як в грудні, як ми це плануємо, буде підписана нова програма. До цього моменту в нас буде кілька етапів», – сказав Гончарук.

Він додав, що через кілька тижнів окремі міністри поїдуть до США в офіс Міжнародного валютного фонду для продовження переговорів.

«Там ми очікуємо, що буде досягнена попередня домовленість про склад і структуру програми», – заявив Гончарук.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Києві 12-26 вересня. За результатами візиту до України керівник місії Рон ван Роден заявив, що МВФ обговорюватиме нову програму співпраці з Україною впродовж найближчих тижнів.

За його словами, економічне зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.