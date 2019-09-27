МВФ: обговорення нової програми співпраці з Україною триватимуть найближчими тижнями

Міжнародний валютний фонд обговорюватиме нову програму співпраці з Україною упродовж найближчих тижнів, повідомив Рон ван Роден, керівник місії МВФ, яка працювала в Києві 12-26 вересня.

«Влада звернулася з проханням про нову програму за підтримки МВФ, яка б допомогла досягненню цих цілей, надаючи якір для економічної політики та допомагаючи покривати потреби у фінансуванні в найближчі роки. Місія розпочала обговорення щодо нової трирічної програми за підтримки МВФ у рамках механізму розширеного фінансування», – йдеться в заяві ван Родена, яка є в розпорядженні Радіо Свобода.

Він розповів, що експерти місії обговорили з українською владою податково-бюджетну та грошово-кредитну політику.

«Крім того, було наголошено на важливості Центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також на необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних витрат, пов’язаних із реорганізацією чи ліквідацією банків», – заявив ван Роден.

Він наголосив, що після економічної кризи 2014-2015 років українська влада відновила макроекономічну стабільність, «проте темпи зростання залишаються занизькими, щоб помітно скоротити розрив між рівнями доходів в Україні та в сусідніх країнах».

«Зростання стримує слабке бізнес-середовище, зокрема, недоліки в законодавчій системі, наскрізна корупція, а також той факт, що у великих галузях економіки домінують неефективні державні підприємства або олігархи, що стримує конкуренцію та інвестиції», – зазначив представник МВФ.

Він заявив, що необхідне більш потужне, стале та всеосяжне зростання.

«Вирішальною мірою це буде залежати від реалізації амбітних реформ на підтримку переходу України до повноцінної ринкової економіки. Таке завдання не є легким і було викликом у минулому, коли проведення реформ із зупинками призвело до повторного накопичення значних дисбалансів та економічної кризи», – підкреслив ван Роден.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у 2019 році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.