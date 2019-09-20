Зеленський зустрівся з представниками місії МВФ – ОП

Президент України Володимир Зеленський 20 вересня провів зустріч із заступницею директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Джулією Козак та керівником місії МВФ в Україні Роном ван Роденом, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як повідомляє ОП, учасники зустрічі обговорили програму підтримки реформ в Україні з боку МВФ. Окрім Зеленського, в ній взяли участь прем’єр-міністр Олексій Гончарук та очільниця Міністерства фінансів Оксана Маркарова.

«Я запевняю у повній підтримці структурних реформ в економіці, незалежності Національного банку та всебічного розслідування зловживань у банківському секторі», – наводить пресслужба слова Зеленського.

Крім того, за повідомленням, перемови торкнулися ситуації навколо «Приватбанку», який був націоналізований в 2016 році. Наразі колишній акціонер банку Ігор Коломойський оскаржує націоналізацію в суді.

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«Президент зазначив, що подальша співпраця з Міжнародним валютним фондом є важливим елементом посилення довіри до України з боку іноземних інвесторів і міжнародних партнерів», – йдеться в заяві ОП.

16 вересня перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що НБУ очікує на нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за поточною програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів. Загалом розмір програми складає 3,9 мільярда доларів.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

Місія Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва 11 вересня. Вона працюватиме в українській столиці до 24 вересня.