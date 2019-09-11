До України приїхала місія МВФ

До України прибула місія Міжнародного валютного фонду. Про це журналістам повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Я ще раз повторюю: говорити про результати ще рано. На наступному тижні ми вийдемо з окремою комунікацією щодо місії. Місія зараз лише приїхала. Ми готуємо і починаємо переговори», – зазначив Гончарук.

Він додав, що влада спробує укласти нову угоду з МВФ. Переговори триватимуть до 24 вересня.

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Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках. Обсяг поточної програми – 3,9 мільярда доларів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.