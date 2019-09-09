Україна виходить з економічних нетрів – оглядачі про підвищення рейтингу Fitch

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинг України до рівня «В» з позитивним прогнозом.

В уряді України привітали рішення Fitch і висловили сподівання, що інші впливові міжнародні рейтингові агенції також підвищать рейтинг України.

Про це написав у соцмережах міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

«Україна починає виходити з економічних нетрів», – так відреагував на новину про підвищення рейтингу, а також зростання ВВП України на 4,6% в другому кварталі кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов.

«Приємно чути!», – прокоментував новину про підвищення рейтингу України високопосадовець Європейського банку реконструкції та розвитку Ганнас Такаш.

Серед факторів, що спонукали агентство до рішення про підняття рейтингу – зміцнення макроекономічної стабільності, зменшення політичної невизначеності завдяки скороченню виборчого періоду, а також відданість уряду реформам.

«Потужна підтримка народом Володимира Зеленського та те, що його партія контролює парламент, створює унікальні спроможності для уряду втілювати в життя стратегію реформ», – йдеться в повідомленні агентства.

В агентстві очікують продовження співпраці України з МВФ, зниження частки державного боргу у ВВП, стримування бюджетного дефіциту на рівні 2,1 % ВВП, продовження політики гнучкого валютного курсу.