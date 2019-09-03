Міністр фінансів: наша мета – «випуститися» з програми МВФ

Мета нового українського уряду – «випуститися» з програми Міжнародного валютного фонду, повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова ввечері 2 вересня в ефірі телеканалу ICTV.

«У попередні роки Україна завжди завершувала, так би мовити, обривала програми. Але наша мета зробити те, що вдалося багатьом європейським країнам – випуститися з програми», – сказала Маркарова.

Міністр сподівається, що ця програма МВФ стане останньою.

Вона додала, що, швидше за все, місія Міжнародного валютного фонду приїде до України у вересні.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за поточною програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів. Загалом розмір програми складає 3,9 мільярда доларів.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.