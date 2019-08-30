Візит місії МВФ в Україну очікується у період 10-24 вересня – прем’єр

Візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну очікується з 10 до 24 вересня цього року, повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук в інтерв’ю журналістам декількох ЗМІ.

«Вже за декілька тижнів у Києві буде місія МВФ, з якою ми будемо вести переговори щодо нової, на 3-4 роки, програми співпраці з Україною», – заявив Гончарук.

Відповідаючи на запитання про ціни на газ для населення, що тривалий час було спірним питанням у відносинах між попереднім Кабінетом Міністрів і фондом, Гончарук зазначив, що уряд не повинен втручатися адміністративними рішеннями в ціноутворення, навіть на енергоносії.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках. Обсяг поточної програми – 3,9 мільярда доларів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.