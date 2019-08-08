Нацбанк розраховує на нову програму співпраці з МВФ на 5-10 млрд доларів

Національний банк України розраховує на нову програму з Міжнародним валютним фондом на 5-10 мільярдів доларів, повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв’ю Financial Observer.

За його словами, нова програма співпраці із Міжнародним валютним фондом необхідна для України.

«Розмір фінансувань залежить від тривалості програми. Ми віримо, що це може бути 5-10 мільярдів доларів», – сказав Сологуб.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг поточної програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.