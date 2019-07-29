Представник президента в Кабміні: переговори з МВФ відбудуться не раніше середини вересня

Переговори української влади з Міжнародним валютним фондом відбудуться не раніше вересня, повідомив в інтерв’ю «РБК-Україна» представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус, який обрався до Верховної Ради за списками «Слуги народу».

«Не раніше середини вересня. У групу перемовників увійде керівництво нового уряду і представники Офісу президента», – сказав Герус.

Раніше речник Міжнародного валютного фонду повідомив, що місія готова повернутися до України «як тільки новий уряд зможе уточнити свої політичні наміри».

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.