МВФ розповів про умови для приїзду своєї місії до України

Міжнародний валютний фонд готовий приїхати до України після завершення формування уряду, повідомив речник МВФ Джеррі Райс.

Він нагадав про зроблену раніше завяву, що команда фонду «готова повернутися до Києва, до України, і продовжувати дискусії, після парламентських виборів і як тільки новий уряд зможе уточнити свої політичні наміри».

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.