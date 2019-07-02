Зеленський на зустрічі із заступником Лаґард заявив про бажання продовжувати відносини з МВФ

Президент України Володимир Зеленський у Торонто провів зустріч із першим заступником директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девідом Ліптоном. Як повідомили в офісі президента, Зеленський наголосив, що співпраця з МВФ залишається пріоритетом для української влади.

«Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому», – сказав Володимир Зеленський.

Він також підкреслив, що гарантує незалежність Національного банку України.

Повідомляється, що Зеленський запросив делегацію МВФ відвідати Київ для «досягнення робочої домовленості щодо нової програми».

«Президент пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду», – повідомляє офіс Зеленського.

19 червня президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна починає переговори з Міжнародним валютним фондом про нову співпрацю.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.

18 грудня 2018 року посол України у США Валерій Чалий повідомив, що в штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні затвердили виділення Україні фінансової підтримки для продовження реалізації важливих реформ.

Обсяг нової програми – 3,9 мільярда доларів. Згідно з повідомленням, вона має стати основою для економічної політики уряду в 2019 році – передбачається, що ця політика буде зосереджена на зниженні інфляції та реформах оподаткування, фінансового і енергетичного секторів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.