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22 Серпень 2019, Київ 11:38
Новини | Економіка

МВФ планує скасувати віковий ценз для посади директора, щоб уможливити призначення Ґорґєвої

66-річна Крісталіна Ґеорґієва не може очолити МВФ за чинними правилами, які не дозволяють обирати на цю посаду людей, старших за 65 років

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Рада директорів Міжнародного валютного фонду 21 серпня винесла рекомендацію скасувати вікові обмеження для посади генерального директора установи. Це дозволить затвердити кандидатуру представниці Болгарії Крісталіни Ґеорґієвої.

66-річна Ґеорґієва не може очолити МВФ за чинними правилами, які передбачають, що на цю посаду обирають людей не старших за 65 років, і вони не можуть працювати на ній після 70-ти.

У Світовому банку, де Ґеорґієва є виконавчою директоркою з січня 2017-го, немає вікових обмежень для керівних посад.

Для її призначення також потрібне схвалення Ради керуючих МВФ, де засідають представники всіх 189 країн-членів, якщо до 6 вересня не з’явиться інших кандидатів на цю посаду.

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Уряди країн Євросоюзу обрали Ґеорґієву своєю кандидаткою на посаду директорки-розпорядниці МВФ на початку серпня. Після голосування вона повідомила, що подала запит на адміністративну відпустку зі своєї роботи у Світовому банку.

Втім, Велика Британія не брала участі у голосуванні країн ЄС. За окремими повідомленнями ЗМІ, прем’єр-міністр королівства Борис Джонсон хоче, щоб МВФ очолив колишній британський міністр фінансів Джордж Осборн за підтримки Сполучених Штатів.

В разі затвердження своєї кандидатури Ґеорґієва замінить на посаді директорки-розпорядниці МВФ колишню міністерку фінансів Франції Крістін Лаґард, яка залишає МВФ з 12 вересня. Вона претендує на посаду керівниці Європейского центрального банку.

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