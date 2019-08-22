МВФ планує скасувати віковий ценз для посади директора, щоб уможливити призначення Ґорґєвої

Рада директорів Міжнародного валютного фонду 21 серпня винесла рекомендацію скасувати вікові обмеження для посади генерального директора установи. Це дозволить затвердити кандидатуру представниці Болгарії Крісталіни Ґеорґієвої.

66-річна Ґеорґієва не може очолити МВФ за чинними правилами, які передбачають, що на цю посаду обирають людей не старших за 65 років, і вони не можуть працювати на ній після 70-ти.

У Світовому банку, де Ґеорґієва є виконавчою директоркою з січня 2017-го, немає вікових обмежень для керівних посад.

Для її призначення також потрібне схвалення Ради керуючих МВФ, де засідають представники всіх 189 країн-членів, якщо до 6 вересня не з’явиться інших кандидатів на цю посаду.

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Уряди країн Євросоюзу обрали Ґеорґієву своєю кандидаткою на посаду директорки-розпорядниці МВФ на початку серпня. Після голосування вона повідомила, що подала запит на адміністративну відпустку зі своєї роботи у Світовому банку.

Втім, Велика Британія не брала участі у голосуванні країн ЄС. За окремими повідомленнями ЗМІ, прем’єр-міністр королівства Борис Джонсон хоче, щоб МВФ очолив колишній британський міністр фінансів Джордж Осборн за підтримки Сполучених Штатів.

В разі затвердження своєї кандидатури Ґеорґієва замінить на посаді директорки-розпорядниці МВФ колишню міністерку фінансів Франції Крістін Лаґард, яка залишає МВФ з 12 вересня. Вона претендує на посаду керівниці Європейского центрального банку.