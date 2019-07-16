Крістін Лаґард подає у відставку з посади директора-розпорядника МВФ

Французка Крістін Лаґард подає у відставку з посади директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду з 12 вересня.

Вона претендує на посаду голови Європейського центрального банку. Її кандидатуру має затвердити Європейський парламент. Якщо це станеться, 31 жовтня Лаґард замінить на посаді очільника Європейського центрального банку італійця Маріо Драґі.

Французка працює директором-розпорядком МВФ із 2011 року. Термін її повноважень закінчувався в липні 2021 року.

Голову Європейського центрального банку обирають на вісім років. Орган працює в німецькому Франкфурті та регулює монетарну політику 19 країн, які використовують євро.