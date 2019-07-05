Букмекери назвали головного претендента на посаду глави МВФ – Bloomberg

Головним претендентом на посаду директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду є голова Банку Англії Марк Карні. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на букмекерський сайт Betway.

Ставки на Карні приймають з коефіцієнтом 7 до 2.

«Кандидатура Карні відповідає вимогам: він народився в Канаді, але у нього ірландський паспорт і британське громадянство, а його очікуваний відхід з Банку Англії в січні представляється своєчасним», – цитує агентство Алана Алджера з Betway.

Другим найбільш вірогідним претендентом є голова Резервного банку Індії Рагхурам Раджан.

Нинішній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лаґард тимчасово склала з себе повноваження очільниці фонду через висунення її кандидатури на посаду голови Європейського центробанку.