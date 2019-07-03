Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Липень 2019, Київ 00:11
Новини | Міжнародні

МВФ погодив трирічну позику Пакистану у 6 мільярдів доларів

Дивитись коментарі

Міжнародний валютний фонд погодив виділення Пакистану трирічної позики у розмірі 6 мільярдів доларів за запитом уряду прем’єр-міністра Імрана Хана для відновлення економіки країни. Після ухваленого рішення 3 липня фонд одразу ж виділив Пакистану транш у розмірі одного мільярда доларів.

У МВФ заявили, що мета цієї програми – «підтримати програму економічних реформ влади» і допомогти «знизити економічну вразливість».

Фонд вивчатиме результати діяльності уряду Пакистану щоквартально, додаткову допомогу виділятимуть протягом наступних 39 місяців.

Минулого місяця офіційний Ісламабад погодив умови кредиту і оголосив, серед іншого, про плани замороження військових витрат.

Уряд також пообіцяв суттєво збільшити доходи бюджету за рахунок планів зібрати близько 36 мільярдів доларів податків.

/**/ /**/ /**/ Крістін Лаґард очолила МВФ в 2011 році
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Лаґард тимчасово не керуватиме МФВ через висунення на голову Європейського центробанку

Суспільні настрої в Пакистані останнім часом загострилися після девальвації національної валюти – рупії, стрімкого росту інфляції і зростання цін за комунальні послуги.

З 29 квітня до 11 травня в Ісламабаді перебувала місія МВФ.

Це 13-а програма підтримки від МВФ для Пакистану, у ній закладений показник дефіциту бюджету в розмірі 0,6% ВВП, без урахування витрат на обслуговування боргу.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG