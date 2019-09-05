Місія МВФ приїде до України наступного тижня – Смолій

Місія Міжнародного валютного фонду відвідає України наступного тижня (з 9 вересня). Про це 5 вересня під час пресконференції повідомив голова Національного банку України Яків Смолій.

«Ми очікуємо приїзд місії МВФ наступного тижня. У першу чергу, це будуть розмови стосовно параметрів програми, тобто термін її, об’єм, і ми сподіваємося на успішне завершення таких переговорів», – сказав Смолій.

30 серпня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив, що візит місії Міжнародного валютного фонду в Україну очікується з 10 до 24 вересня 2019 року.

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Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках. Обсяг поточної програми – 3,9 мільярда доларів.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів.

Востаннє місія МВФ працювала в Україні в травні 2019 року.