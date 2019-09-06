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06 Вересень 2019, Київ 13:47
Новини | Міжнародні

Рада МВФ зняла вікові обмеження для директорів фонду

УМВФ скасували віковий ліміт для директорів

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Рада керівників Міжнародного валютного фонду зняла вікові обмеження для посали директора-розпорядника фонду. Про це пресслужба МВФ повідомила 5 вересня.

«З 1951 року на законодавчому рівні в МВФ заборонялося призначення кандидатів на посаду директора-розпорядника, яким було більше 65 років, а також заборонялося виконувати обов’язки директора-розпорядника фонду після його чи її 70-го дня народження», – мовиться у повідомленні.

таким чином тепер посаду може зайняти 66-річна Кристаліна Ґеорґієва.

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Уряди країн Євросоюзу обрали Ґеорґієву своєю кандидаткою на посаду директорки-розпорядниці МВФ на початку серпня. Після голосування вона повідомила, що подала запит на адміністративну відпустку зі своєї роботи у Світовому банку.

Втім, Велика Британія не брала участі у голосуванні країн ЄС. За окремими повідомленнями ЗМІ, прем’єр-міністр королівства Борис Джонсон хоче, щоб МВФ очолив колишній британський міністр фінансів Джордж Осборн за підтримки Сполучених Штатів.

У разі затвердження своєї кандидатури Ґеорґієва замінить на посаді директорки-розпорядниці МВФ колишню міністерку фінансів Франції Крістін Лаґард, яка залишає МВФ із 12 вересня. Вона претендує на посаду керівниці Європейського центрального банку.

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