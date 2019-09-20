Зеленський може розгубити «політичний капітал» через необережне поводження з Коломойським – екс-посол США в Україні

За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході

Екс-посол США в Україні, експерт аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер вважає, що компроміс з приводу «Приватбанку» між владою України та бізнесменом Ігорем Коломойським міг би призвести до втрати президентом України Володимиром Зеленським частини підтримки на Заході.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

«За перші місяці на посаді Володимир Зеленський напрацював серйозний політичний капітал і в Україні, і серед друзів Києва на Заході, включно з МВФ. Він має обережно поводитись з Коломойським (наприклад, жодного «компромісу» щодо «Приватбанку», щоб не розгубити значну частину цього політичного капіталу», – відзначив екс-посол США в Україні.

Раніше низка міжнародних оглядачів та експертів заявили, що контакти Зеленського та його команди з Коломойським, і повідомлення про буцімто спроби вирішити ситуацію навколо «Приватбанку» з суперечливим бізнесменом завдають шкоди ставленню до України.

Увагу до взаємин між Зеленським та Коломойським привернула інформація у ЗМІ про переговори між президентом та його командою і Ігорем Коломойським. Зокрема видання Financial Times повідомило, що сторони контактують з метою вирішити ситуацію навколо «Приватбанку».

«Це не прокатить з МВФ, які і підштовхували до націоналізації «Приватбанку», – написав у соціальній мережі Twitter британський економіст Тімоті Еш.

Стурбованість з приводу буцімто переговорів між владою України та Коломойським висловили і в Американській торговельній палаті в Україні.

У вівторок прем'єр-міністр України Олексій Гончарук запевнив, що "pодних перемовин уряд ні з ким не веде".