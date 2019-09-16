Нацбанк очікує на нову програму співпраці з МВФ до кінця 2019 року

Національний банк України очікує на нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року, повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

«Ми, дійсно, чекаємо, що до кінця року програму буде підписано», – сказала Рожкова.

Вона наголосила, що наразі зарано говорити про параметри програми. Водночас перша заступниця голови НБУ припустила, що термін програми становитиме три роки, а її обсяг буде зрозумілий уже після аналізу проєкту державного бюджету України на 2020 рік.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за поточною програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів. Загалом розмір програми складає 3,9 мільярда доларів.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

Місія Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва 11 вересня. Вона працюватиме в українській столиці до 24 вересня.