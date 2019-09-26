Місія МВФ завершує роботу в Україні

Місія Міжнародного валютного фонду 26 вересня завершує свою роботу в Україні. Цю інформацію Радіо Свобода підтвердили у представництві МВФ.

27 вересня представники місії звітуватимуть про результати своєї роботи.

Місія МВФ почала роботу в Україні 11 вересня.

16 вересня перша заступниця голови Національного банку Катерина Рожкова повідомила, що НБУ очікує на нову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом до кінця 2019 року.

21 грудня 2018 року Україна отримала перший і наразі єдиний транш за поточною програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом обсягом близько 1,4 мільярда доларів. Загалом розмір програми складає 3,9 мільярда доларів.

Згідно із базовим прогнозом Національного банку, за новою програмою співпраці з МВФ Україна може отримати два мільярди доларів від МВФ у цьому році та ще по два мільярди у 2020 й 2021 роках.

Місія Міжнародного валютного фонду приїхала до Києва 11 вересня. Вона працюватиме в українській столиці до 24 вересня.