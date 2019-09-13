Зеленський: говорив із Коломойським про тарифи на комуналку

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що на нещодавній зустрічі з бізнесменом Ігорем Коломойським обговорював питання про комунальні тарифи.

«Всі повинні жити по правилах, монополії не буде. Для всіх. І в тому числі для пана Коломойського. І щоб він сприяв, щоб ціни, будь-які пов’язані з комуналкою – там дуже багато питань, – щоб вони знижувались. Перш за все, всі розуміють, що має бути ринок, і наші європейські партнери дуже хочуть, щоб були ринкові ціни. Але ми повинні зробити все, щоб для наших людей було дешевше», – сказав Зеленський журналістам у Києві 13 вересня.

Він додав, що Коломойський його «почув».

10 вересня Офіс президента повідомив, що Володимир Зеленський зустрівся з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Згідно з повідомленням, зустріч відбувалася на Банковій, сторони обговорили «питання ведення бізнесу в Україні й енергетичну сферу».

У зустрічі взяв участь прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Під час президентських виборів Зеленському неодноразово закидали зв’язки з Ігорем Коломойським, який є одним із найбагатших людей України.