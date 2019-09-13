«Укренерго» загрожує банкрутство через борг підприємств Коломойського – Ковальчук

Українські промислові споживачі електроенергії, серед яких передовсім – компанії групи «Приват», від моменту запуску ринку електроенергії в Україні, накопичують борг за послуги національної енергетичної компанії «Укренерго», який загрожує фінансовій стабільності компанії. Про це заявив, відповідаючи на запитання Радіо Свобода, в.о. голови правління НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«1,76 мільярда гривень боргу накопичили , починаючи з липня, споживачі електроенергії перед «Укренерго» – за послуги з передачі електроенергії та диспетчерського управління. Найбільшим неплатником є підприємства групи «Приват», які не платять, користуючись відповідним рішенням Окружного адмінсуду Києва. Ці компанії споживають понад 6% електроенергії в Україні. Загалом ми нарахували близько 400 компаній-неплатників, а це означає 400 судових процесів», – пояснює Ковальчук.

Окрім цього, за словами очільника «Укренерго», ще 623 мільйони гривень заборгувало цій компанії ДП «Оператор ринку». Збереження та накопичення цих боргів може мати небезпечні наслідки, припускає посадовець.

«Ця сума – більша за наші операційні витрати. Отже, або ми не зможемо платити ДП «Гарантований покупець» («Укренерго» зі свого тарифу платить «Гарантованому покупцю» для того, щоб він міг купувати електроенергію у вітряних та сонячних електростанцій за високим «зеленим тарифом» –ред.), або ітиметься про банкрутство», – припускає посадовець.

В «Укренерго» мають намір позиватися до неплатників та оскаржувати рішення судів, винесені на їхню користь.

У липні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, №954 та 955. Ці постанови визначають чинні тарифи за послуги, які надає споживачам НЕК «Укренерго».

В «Укренерго» пояснили, що відмова від застосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах; компенсацію виробникам, які працюють по «зелених» тарифах; оплату допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в об’єднаній енергетичній системі України. Витрати на всі ці речі – закладені в тарифі енергетичної компанії.

Зі свого боку, керівництво «Нікопольського заводу феросплавів» наголошує, що нові тарифи за передачу електроенергії та диспетчерське управління роблять електроенергію для заводу дорожчою, ніж у Євросоюзі та перетворюють роботу підприємства «на фільм жахів», оскільки частка електроенергії у вартості його продукції – близько 30%.

На підприємстві наголошують, що ринок електроенергії в Україні – непідготовлений та «запущений передчасно».