Директор «Укренерго» про обшуки в компанії: «ми самі принесли документи, які вони хотіли знайти»

Поліція не мала потреби влаштовувати обшук в «Укренерго», щоб отримати необхідні документи, заявив у коментарі Радіо Свобода директор енергетичної компанії Всеволод Ковальчук.

За словами Ковальчука, обшук формально ще не завершився.

«Але всі необхідні документи, які хотіли отримати співробітники поліції, ми їм підготували, і зараз йде їх оформлення і передачі», – уточнив він.

Водночас керівник підприємства, коментуючи попередні повідомлення Департаменту захисту економіки Національної поліції про причини обшуку в приміщеннях підприємства, заявив, що воно містить висновки, які «станом на сьогодні не можуть відповідати дійсності».

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«Вони заявляють про якісь збитки, в той же час збитки не можуть бути встановлені до проведення відповідних експертиз, тобто це перш за все не відповідає дійсності. Також ніяких слідчих дій раніше не проводилося, вони вперше отримали доступ до документів, які вони аналізують, тому на чому базуються їхні висновки стосовно і схем, і можливої залученості посадовців «Укренерго», і сум, про які вони згадують, мені невідомо», – сказав Ковальчук.

Він додав, що адвокати, які були запрошені на місце проведення обшуку з самого його початку, зафіксували порушення з боку поліцейських, однак не став уточнювати, в чому конкретно вони полягали.

«Я знаю, що вони (порушення – ред.) є, знаю, що їх кілька, що вони суттєві, і це вже будуть розбиратися відповідно, я так розумію, інстанції, які відповідають за розгляд подібних випадків», – зазначив він.

За даними директора «Укренерго», поліція не висувала жодних підозр співробітникам підприємства, хоча намагалася фізично завадити їм залишити робочі місця.

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«Вони намагалися неправомірно затримати співробітників компанії, не дати їм залишити робочі місця, але це ми врегулювали шляхом вільного спілкування. Розумієте, головний підхід який: ми завжди співпрацюємо, тому що наша організація в принципі сама, всередині, культурологічно спрямована на боротьбу з якимись зловживаннями... В принципі, не потрібно було проводити жодних обшуків, достатньо було написати листа або отримати ухвалу на тимчасовий доступ, тому що де-факто обшук як процес не відбувався. Ми отримали запит і спокійно самі принесли всі документи, які вони хотіли знайти у нас в приміщенні», – розповів Ковальчук.

5 серпня Департмент захисту економіки Національної поліції заявив про викриття «схеми привласнення посадовцями «Укренерго» державних коштів». Збитки оцінили в понад 40 мільйонів гривень.

Зі свого боку, державна енергетична компанія «Укренерго» оприлюднила заяву, в якій заявила про обшуки не лише в приміщеннях центрального офісу, а й в домівказ п’яти керівників підприємства та керівників регіональних підрозділів.

За даними підприємства, дозвіл на обшуки надав Печерський районний суд 12 серпня у кримінальній справі, відкритій в жовтні 2018 року щодо ймовірних порушень під час публічних закупівель та робіт, які проводила компанія з 2016 року. Як стверджують у пресслужбі підприємства, «залишається незрозумілим, в яких саме правопорушеннях підозрюють працівників «Укренерго» і яку шкоду вони заподіяли».