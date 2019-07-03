Представник президента заперечує можливість колапсу через рішення суду щодо тарифів «Укренерго»

Представник президента України в уряді Андрій Герус заперечує можливість колапсу через рішення суду зупинити дві постанови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, про тарифи «Укренерго».

«У нас так завжди, як тільки питання стосується тарифів монополістів, то це «колапс». А як ростуть тарифи для споживачів, то це «реформа». Ніякого колапсу не буде. Це рішення щодо фінансових доходів одної компанії. І воно ніяк не змінює ні моделі ринку, ні роботи електростанцій», – написав Герус у «Фейсбуці» 2 липня.

Він зауважив, що ухвалу суду можна оскаржити. Крім того, за його словами, на сайті НКРЕКП висить проект постанови про нові тарифи для «Укренерго» з 1 січня.

«Тобто найбільше, що ця ухвала суду може прожити, – це 29 днів», – вважає Герус.

Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов НКРЕКП під номерами 954 та 955.

В «Укренерго» заявили, що ці документи встановили тарифи для національної енергетичної компанії на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук впевнений, що рішення Окружного адміністративного суду Києва «призведе до колапсу нового ринку електричної енергії».

1 липня в Україні з'явився ринок електричної енергії. Ціна електроенергії для населення залишається в середньому на рівні 1,08 гривні за кіловат.

Очікується, що з початком роботи нових ринкових правил приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками послуг, пов’язаних із цим. Найдешевшою буде електроенергія за довготерміновими контрактами (як це є в ЄС) та за угодами з приватними споживачами, найдорожчою – електроенергія, яку купують за день до споживання чи впродовж дня – для покриття пікових навантажень.