Суд зупинив дві постанови НКРЕКП, «Укренерго» анонсує «колапс нового ринку електроенергії»

Окружний адміністративний суд Києва за позовом «Нікопольського заводу феросплавів» зупинив дію постанов Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та №954 та 955.

В «Укренерго» заявили, що ці документи встановили тарифи для національної енергетичної компанії на передачу електроенергії та послуги диспетчерського управління на друге півріччя. Керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук впевнений, що рішення Окружного адміністративного суду Києва «призведе до колапсу нового ринку електричної енергії».

«Оскільки призупинені постанови регулятора були прийняті саме для забезпечення нових алгоритмів роботи ринку. Чому? Раніше в нашому тарифі втрати електроенергії в магістральних мережах при передачі не були враховані. Вони покривалися за рахунок ДП «Енергоринок», яке більше не здійснює свою діяльність в новій моделі ринку. Через «Енергоринок» сплачувалися також і компенсації виробникам електроенергії, які працюють за гарантованим зеленим тарифом», – сказав Ковальчук.

Він зазначив, що через тариф «Укренерго» покривається вартість допоміжних послуг, які надають компанії об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення необхідного рівня резервів.

«Саме для того, щоб забезпечити функціонування нової моделі ринку, до складу тарифів на передачу і диспетчеризацію НЕК «Укренерго» Регулятор і включив зазначені витрати, фактично переклавши відповідальність з ДП «Енергоринок» на системного оператора. Тому ці тарифи не впливають на розрахунок прогнозної вартості електроенергії», – пояснив Ковальчук.

Він наголосив, що відмова від застосування цих тарифів унеможливлює оплату електроенергії, яка втрачається в магістральних мережах; компенсацію виробникам, які працюють по «зелених» тарифах; здійснення плати допоміжних послуг, тобто підтримки резервів в об’єднаної енергетичної системи України.

1 липня в Україні з'явився ринок електричної енергії. Ціна електроенергії для населення залишається в середньому на рівні 1,08 гривні за кіловат.

Очікується, що з початком роботи нових ринкових правил приватні та комерційні споживачі зможуть укладати угоди з виробниками електроенергії, операторами, які її розподіляють та постачальниками послуг, пов’язаних із цим. Найдешевшою буде електроенергія за довготерміновими контрактами (як це є в ЄС) та за угодами з приватними споживачами, найдорожчою – електроенергія, яку купують за день до споживання чи впродовж дня – для покриття пікових навантажень.

Законом передбачені різні механізми купівлі-продажу електричної енергії – двосторонні договори, ринок «на добу наперед» та внутрішньодобовий ринок.