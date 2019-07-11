«10 днів ринку»: електроенергія для промисловості подорожчала на 30% – «Укренерго»

За результатами 10 днів функціонування нового ринку електроенергії в Україні її вартість для промисловості (без урахування послуг диспетчера, транспортування та мереж розподілу) виросла на 30%, через особливі правила продажу енергії атомних електростанцій, найдешевшої за собівартістю.

Так пояснили ситуацію, звітуючи про запуск ринку електроенергії, керівники ДП «НЕК «Укренерго».

За словами директора компанії Всеволода Ковальчука, вартість електроенергії (без ПДВ) для конкретного підприємства тепер на 70% складається з середньої вартості електроенергії, яку воно купувало за довготерміновими двосторонніми угодами, на добу наперед і впродовж доби, а також з оплати «Укренерго» за функції диспетчера і передачу електроенергії, з тарифу операторів розподільчих мереж, та 3% «маржі» (доходу) постачальника.

За першу декаду липня ця вартість для промисловості в середньому склала 2534,4 гривні за мегават-годину, тоді як у червні промисловість платила 1618 гривень (без ПДВ), повідомив Ковальчук журналістам.

«Якщо ви пам’ятаєте, перед запуском ринку ми були, мабуть, першими (потім до нашої позиції приєдналося багато інших стейкхолдерів), хто озвучив позицію: ринок настільки не готовий, що це може призвести до значного підвищення ціни. Потім і НКРЕКП своїми розрахунками підтвердив, що та модель «покладання спеціальних обов’язків» (обов’язковий продаж частини електроенергії АЕС за низькими цінами, зокрема для компенсації та низьких тарифів для населення – ред.) призводить до підвищення ціни. Заходи регулятора частково цю ситуацію виправили. Але реальне зростання тарифів для споживачів… виявилося значно вищим за очікування уряду (6-7%) і сягнуло близько 30%. І тенденція – ця різниця продовжуватиме зростати, якщо дещо не буде змінено», – наголошує Ковальчук.

Він пояснив механізм утворення цін, значно вищих, ніж були минулого місяця: за словами очільника «Укренерго», НАЕК «Енергоатом» зобов’язали продавати 90% новоутвореному підприємству «Гарантований покупець», щоб він компенсував відносно низьку ціну для приватних споживачів з одного боку, і високий «зелений тариф» для відновлюваних джерел енергії – з іншого. У результаті «Енергоатом» не продає свою електроенергію за довгостроковими контрактами і цим самим не знижує ціну на ринку для промисловості.

Раніше в «Укренерго» пропонували компенсувати різницю в тарифах за рахунок частини прибутків «Енергоатому»: тоді атомники продавали б свою електроенергію на ринку, конкуруючи з тепловою й іншою генерацією і змушуючи її трохи знижувати ціни.

Ще однією проблемою перших днів роботи ринку стало те, що не всі ті, хто купує електроенергію, надають фінансові гарантії, відтак ціла низка компаній потрапила у список «переддефолтних», який склало «Укренерго».

Водночас у державній енергетичній компанії припускають, що ця ситуація поступово виправиться і великих стресів на енергетичному ринку не буде.

Між тим, вартість електроенергії для населення фактично не змінилася, відповідно до вимог уряду. Водночас Всеволод Ковальчук припустив, що «споживачі все одно в підсумку заплатять 100% вартості» завдяки дії ринкових механізмів. Наприклад, прості громадяни купують товари і послуги, які однозначно подорожчають через значно вищі енергетичні тарифи для промисловості, пояснює очільник «Укренерго».

Новий ринок електроенергії в Україні запрацював з 1 липня, як це пропонували західні донори. Він був однією з головних умов надання державі міжнародної фінансової допомоги. При цьому в «Укренерго» закликали ненадовго відкласти його запровадження, щоб за цей час поліпшити нормативну базу, систему обліку й балансування електроенергії та програмне забезпечення енергоринку.

Напередодні запуску цього ринку прем’єр Володимир Гройсман заявляв, що в найближчий рік це не призведе до зростання вартості електроенергії для населення.