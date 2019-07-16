Нова турбіна за європейські гроші балансує енергосистему України – фото

16 липня на Київській гідроакумуляційній станції запустили в тестовому режимі нову гідротурбіну, виготовлену українськими підприємствами за кошти міжнародних донорів – Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. За цим проектом, у який обидва банки вклали 370 мільйонів євро, мають замінити 3 із 6 турбін Київської ГАЕС. Ця електростанція є однією з тих, які відповідають за «балансування» енергосистеми держави: відбирають надлишкову енергію та виробляють її в пікові періоди.
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