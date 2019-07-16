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16 Липень 2019, Київ 23:30
Фотогалереї

Нова турбіна за європейські гроші балансує енергосистему України – фото

16 липня на Київській гідроакумуляційній станції запустили в тестовому режимі нову гідротурбіну, виготовлену українськими підприємствами за кошти міжнародних донорів – Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку. За цим проектом, у який обидва банки вклали 370 мільйонів євро, мають замінити 3 із 6 турбін Київської ГАЕС. Ця електростанція є однією з тих, які відповідають за «балансування» енергосистеми держави: відбирають надлишкову енергію та виробляють її в пікові періоди.
Гідроагрегат (турбіна) Київської ГАЕС №2
1 Гідроагрегат (турбіна) Київської ГАЕС №2
Перша в Україні турбіна, яку замінили за гроші західних донорів
2 Перша в Україні турбіна, яку замінили за гроші західних донорів
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Представники ПАТ &laquo;Укргідроенерго&raquo;, компаній-підрядників та Європейського інвестиційного банку під час запуску нової турбіни Київської ГАЕС
5 Представники ПАТ «Укргідроенерго», компаній-підрядників та Європейського інвестиційного банку під час запуску нової турбіни Київської ГАЕС
Нова турбіна набирає максимальну потужність за кілька секунд. Вона на 11% потужніша та ощадливіша за стару
6 Нова турбіна набирає максимальну потужність за кілька секунд. Вона на 11% потужніша та ощадливіша за стару
Працівники Київської ГАЕС стежать за роботою турбіни №2
7 Працівники Київської ГАЕС стежать за роботою турбіни №2
Комп&rsquo;ютер, який керує роботою гідроагрегата Київської ГАЕС
8 Комп’ютер, який керує роботою гідроагрегата Київської ГАЕС
Підприємства-підрядники &laquo;Турбоатом&raquo; та &laquo;Електроважмаш&raquo; виготовили нову турбіну &laquo;під ключ&raquo;. Вона має працювати без заміни 40 років
9 Підприємства-підрядники «Турбоатом» та «Електроважмаш» виготовили нову турбіну «під ключ». Вона має працювати без заміни 40 років
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Київська ГАЕС балансує енергосистему: вона накопичує воду у &laquo;верхньому&raquo; водосховищі, коли в Україні є надлишок електроенергії й спускає її, виробляючи електроенергію, коли її не вистачає
11 Київська ГАЕС балансує енергосистему: вона накопичує воду у «верхньому» водосховищі, коли в Україні є надлишок електроенергії й спускає її, виробляючи електроенергію, коли її не вистачає
Київська ГАЕС &ndash; найстаріша в Києві
12 Київська ГАЕС – найстаріша в Києві
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Євген Солонина

На Радіо Свобода працюю журналістом з 2008 року.  Народився 1979 року в місті Мелітополь Запорізької області. Закінчив факультет журналістики Запорізького Національного університету. Як журналіст найбільше цікавлюся економічною, екологічною та соціальною тематикою. На дозвіллі захоплююся садівництвом та альпінізмом.

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