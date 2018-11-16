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16 Листопад 2018, Київ 18:35
Новини | Події

Частина Криму залишилася без світла – «Крименерго»

Частина Криму знеструмлена

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У трьох районах Криму відбулися аварійні відключення світла. Як повідомляє прес-служба «Крименерго», ведеться пошук пошкоджень.

За інформацією підприємства, о 7-й ранку сталося відключення світла в селах Новопілля, Путилівка, Поляна, Багата Ущелина Бахчисарайського району. Крім того, об 11-й годині було частково знеструмлене місто Бахчисарай.

О 13:10 сталося аварійне відключення світла в населених пунктах Жилине, Мар’їно, Орденоносне і Лобанове Джанкойського району.

Через годину, о 14:11, знеструмленими виявилися ще два населених пункти – Корінне і Новогригорівка (частково) Нижньогірського району.

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14 листопада через спрацювання протиаварійної автоматики близько 104 тисяч споживачів півгодини залишалися без світла на сході Криму.

У Криму, незважаючи на запуск четвертої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.

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