«Крименерго»: електропостачання півострова повністю відновлене

Підприємство «Крименерго» повідомляє, що енергопостачання споживачів анексованого Росією Криму повністю відновлене.

Як йдеться в повідомленні, електропостачання припинялося 13 червня через технологічне порушення на Тамані. Загалом без світла залишилися близько 2,5 мільйона користувачів.

Причини порушення наразі невідомі.

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За даними кореспондентів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, світла не було в Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї й інших містах півострова.

У Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, регулярно вимикають світло. З грудня 2015 року на півострів перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст із Кубані.