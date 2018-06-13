У Криму повідомляють про часткове відновлення електропостачання

Енергопостачання анексованого Росією Криму частково відновлене, повідомляє «Крименерго».

«Станом на 16:30 частково подано напругу в населені пункти Керченсько-Феодосійського регіону, Сімферополя, Севастополя, Південного берега Криму, під’єднано близько половини споживачів півострова. Триває відновлення енергопостачання споживачів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляють кореспонденти проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, електропостачання з’явилося в Сімферополі і Севастополі.

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13 червня в анексованому Росією Криму сталося масштабне вимкнення світла. За даними кореспондентів Крим.Реалії, електрики не було в Сімферополі, Севастополі, Бахчисараї й інших містах півострова.

У Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, регулярно вимикають світло. З грудня 2015 року на півострів перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст із Кубані.