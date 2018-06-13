У Криму повідомляють про масштабне відключення електрики

В анексованому Росією Криму повідомляють про масштабне відключення електроенергії.

За даними проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, знеструмлено весь Сімферополь: немає світла в торгових центрах, кафе, зупинилися тролейбуси.

Також про відключення світла повідомляють жителі Севастополя і Ялти у соцмережах.

Підконтрольний Москві керівник анексованого Криму Сергій Аксьонов на своїй сторінці у Facebook повідомив, що весь півострів залишився без світла.

«На підстанції «Тамань» через стрибки напруги спрацювала протиаварійна автоматика і відключення ліній. Весь Крим залишився без світла. Протягом трьох годин енергопостачання буде відновлено. Просимо дотримуватися спокою», – написав Аксьонов.

Зв'язок в російській мережі МТС в Криму відсутній повністю, мобільний оператор Win mobile працює з перебоями.

У Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомосту навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України через пошкодження електроопори в Херсонській області. Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і через енергоміст з Кубані.