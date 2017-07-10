Німецькі турбіни для окупованого Криму: чи запровадить Україна санкції проти Siemens?

Сергій Мокрушин

Владислав Ленцев

Росія завезла на територію анексованого Криму турбіни німецької компанії Siemens. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на три джерела. Журналісти стверджують, що турбіни для теплоелектростанції під Севастополем доставили з Таманського півострова. Представники Siemens повідомили, що компанія не доставляла турбіни на територію Криму та не допомагатиме в їхній установці й експлуатації.

Наскільки важливі технології Siemens для нових енергетичних станцій у Криму й Севастополі? Чим може обернутися історія з постачанням турбін до Криму? Чи запровадить Україна санкції проти німецького виробника?

Керівник аналітичного відділу російського Фонду національної енергетичної безпеки Олександр Пасічник вважає, що німецькі турбіни могли потрапити до Криму через посередників.

Німецькі турбіни могли купити у третіх країнах

«Швидше за все, Росія застосувала буферну схему, яка добре зарекомендувала себе в Ірані. Через західні санкції ця країна багато років не могла постачати нафту на світовий ринок, але фактично робила це в обхід обмежень ‒ через посередників. Німецькі турбіни могли купити у третіх країнах, при цьому до Siemens не вдасться висунути жодних претензій. У ЗМІ також фігурує версія, що ці турбіни купували для використання в Росії, але потім модернізували їх для Криму. Швидше за все, допомога німецької компанії і не знадобиться, враховуючи, що російські фахівці давно впоралися з нею і можуть знати технологічний процес. Але зробити подібне обладнання на вітчизняних заводах не можна», ‒ каже Пасічник.

Український політолог Тарас Березовець вважає, що Siemens не омине покарання, і Україні важливо підтримати санкційні претензії США.

Покарання за порушення режиму санкцій на Заході невідворотне

«Півроку тому декілька європейських компаній, зокрема, підрозділ чеської Scoda, викрили в тому, що вони взяли участь у будівництві Керченського мосту. У відповідь США запровадили низку санкції проти цих організацій, незважаючи на їхні назви. З огляду на нинішні напружені відносини між США й Німеччиною, Siemens варто чекати жорсткої реакції з боку Вашингтона. Навіть, якщо у схемі був задіяний посередник, покарання за порушення режиму санкцій на Заході невідворотне. Україна просто зобов'язана приєднатися до США в цьому питанні, інакше росіяни будуть на всю Європу розповідати, що, навіть Києву не цікаво те, що відбувається в Криму. Допускати це не можна в жодному випадку», ‒ переконаний Березовець.

Директор українського Центру досліджень енергетики Олександр Харченко переконаний, що росіяни не зможуть вирішити енергетичні проблеми Криму за рахунок незаконно ввезених турбін.

Переробити обладнання під севастопольську ТЕС буде дуже складно

«Енергоблокада Криму загнала Росію в кут ‒ повноцінно забезпечувати півострів електрикою досі можна тільки через материкову Україну. Так званий енергоміст як був тимчасовим рішенням, так ним і залишається. Запуск ТЕС під Севастополем частково вирішить проблеми півострова, але будь-які турбіни час від часу вимагають ремонту. Без гарантійного обслуговування вони пропрацюють максимум п'ять-шість років замість 30-40, і росіяни не зможуть із цим нічого зробити. До того ж турбіни з кожної поставки адаптують під установку на конкретному майданчику. Якщо росіяни дезінформували Siemens, то таким чином покарали самі себе. Переробити обладнання під севастопольську ТЕС буде дуже складно», –

каже Олександр Харченко.

Оригінал матеріалу – на сайті «Крим.Реалії»