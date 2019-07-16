Київська ГАЕС запускає нові турбіни коштом західних донорів

16 липня запрацював другий гідроагрегат Київської гідроакумуляційної станції, який замінили в рамках угоди з Європейським інвестиційним банком і ЄБРР.

Нова турбіна, виготовлена на ПАТ «Турбоатом» за найсучаснішими європейськими технологіями, має працювати без заміни щонайменше 40 років. Вона керується комп’ютером, запускається за кілька секунд, її потужність – 47мВт, а коефіцієнт корисної дії -95%, обидва ці показники на 11% вищі, ніж в старої турбіни, пояснив Радіо Свобода генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота. За його словами, українські виробники витримали жорстку конкуренцію з європейськими і перемогли в конкурсі.

Загалом «Укргідроенерго» залишається замінити 16 із 100 турбін, дві з них – на Київській ГАЕС, в рамках угоди з ЄБРР і ЄІБ. Цей проект обійдеться в 370 мільйонів євро. Він збільшує частку відновлюваних джерел енергії в Україні та наближає українську енергетику до європейських стандартів, наголошує представник ЄБРР в Україні Жан-Ерік де Загон.

Реконструкція турбін «Укргідроенерго» триває з 1996 року.Ця робота завершиться у 2026 році, 70% коштів на неї виділяють західні донори, 30 – «Укргідроенерго».

В умовах нового ринку електроенергії, який діє з липня, «Укргідроенерго» виконує функції балансування енергосистеми та продажу електроенергії на добу наперед, а також – виконує «спецобов’язки»: продає частину енергії за фіксованою ціною, щоб забезпечити нижчі тарифи для населення.