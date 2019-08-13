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13 Серпень 2019, Київ 18:39
Новини | Економіка

В «Укренерго» назвали причини подорожчання електроенергії для промисловості

Керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук

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Після запровадження ринку електроенергії в Україні тарифи для її промисловості стали на 20% вищими, ніж в ЄС, повідомив керівник НЕК «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

«Зростання цін на електроенергію викликане, зокрема, збільшенням цін, за якими відпускає її виробник, збільшення можливості імпорту та інші кроки покликані створити конкуренцію. Друга причина – зростання «зеленої енергетики» і компенсація «зеленого тарифу», – сказав Ковальчук.

За його словами, тимчасовим заходом для стримування вартості може бути пропозиція НКРЕКП на три місяці обмежити ціни, за якими продають енергію теплові електростанції та інші учасники ринку. В якості постійного рішення, каже Ковальчук, мають стати зміни до законодавства про ринок електроенергії, щоб компенсація різниці в тарифах здійснювалася грошима – з прибутків державних енергокомпаній.

«Енергоатом» з низькою собівартістю енергії треба повернути на ринок», – заявив Ковальчук.

/**/ /**/ /**/ За першу декаду липня вартість для промисловості в середньому склала 2534,4 гривні за мегават-годину, тоді як у червні промисловість платила 1618 гривень (без ПДВ), повідомив директор «Укренерго» Всеволод Ковальчук
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Він заявив, що ринок електроенергії у липні запустили поспіхом, а гарантії Міненерго, що ціна енергії для промисловості не виросте більш ніж на 7%, не справджуються.

1 липня в Україні з’явився ринок електричної енергії, який передбачає право приватних і комерційних споживачів обирати постачальника електроенергії.

Новий ринок електроенергії був однією з головних умов надання державі міжнародної фінансової допомоги. При цьому в «Укренерго» закликали ненадовго відкласти його запровадження, щоб поліпшити нормативну базу, систему обліку й балансування електроенергії та програмне забезпечення енергоринку. Ціна електроенергії для населення з початком дії нового ринку залишилась в середньому на рівні 1,08 гривні за кіловат, а для промисловості – близько 2 гривень.

10 червня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект щодо відтермінування на рік запуску нового ринку електроенергії, «щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризовим явищам на ринку».

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