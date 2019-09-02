Силовики мають надати докази обґрунтованості обшуків на «Суспільному» – Томіленко

Національна спілка журналістів України поділяє стурбованість обшуками на «Суспільному» та вдома у його очільника Зураба Аласанії, написав на своїй фейсбук-сторінці голова НСЖУ Сергій Томіленко.

«Обшуки у приміщенні ЗМІ та вдома у медійників - надзвичайна ситуація. Відповідно, правоохоронні органи – і ДБР, і СБУ – мають надати суспільству переконливі докази обгрунтованості саме таких слідчих дій. Нинішнє розслідування щодо НСТУ повинно проходити під громадським контролем вітчизняних та міжнародних медіа і правозахисних організацій, представників парламенту та за участі Наглядової Ради НСТУ», – заявив він.

30 серпня Державне бюро розслідувань провело обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України. У відомстві зазначили, що слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо «зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди».

Національна суспільна телерадіокомпанія, зі свого боку, повідомила, що з обшуками прийшли й до голови правління НСТУ Зураба Аласанії та кількох інших співробітників компанії.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір після повідомлень про обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України та в помешканні голови правління НСТУ Зураба Аласанії закликав владу в Україні утриматися від тиску на державні ЗМІ.

Занепокоєння ситуацією висловили і представники руху «Медіа за усвідомлений вибір».