Поліція встановила особу нападника на вінницького журналіста Качора

Поліція Вінницької області заявила 2 вересня про встановлення особи чоловіка, який у суботу напав на головного редактора місцевого видання «Вежа» Андрія Качора.

«Проведеними розшуковими діями оперативники встановили особу зловмисника, ним виявився 27-річний житель обласного центру», – мовиться на сайті відомства.

За даними поліції, інцидент розслідують за статтею «умисне легке тілесне ушкодження».

Сам Качор раніше зазначав, що конфлікт виник у ніч на 31 серпня після того, як журналіст ствердно відповів на запитання, чи не він писав про блогера та колишнього кандидата у народні депутати Анатолія Шарія, і що нападників було кілька.

У свою чергу Шарій опублікував 1 вересня відео з чоловіком, який говорить під запис, що сварився із Качором, який був, за його словами, напідпитку, і підтверджує, що вдарив його.

З початку року «Інститут масової інформації» зафіксував 11 випадків побиття журналістів.