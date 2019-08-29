Напад на знімальну групу «112 Україна»: двоє людей затримані, одному оголошено про підозру

У Національній поліції повідомили, що одній особі оголошено про підозру, ще двох – затримано після учорашніх подій на Харківщині, де групою невідомих було скоєно напад на знімальну групу телеканалу «112 Україна».

«На даний час одному з найбільш активних учасників нападу на представників ЗМІ – оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Ще двоє учасників конфлікту затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за підозрою у вчиненні злочинів. Їм інкримінують вчинення протиправних дій, передбачених ч.3 ст.171 та ч.2 ст.345-1 (погроза або насильство щодо журналіста)», – йдеться в повідомленні.

За даними поліції, правоохоронці опитали близько 50 учасників події.

Повідомляється, що під час досудового розслідування членів знімальної групи телеканалу було визнано потерпілими у кримінальному провадженні.

«10 осіб притягнуті до адміністративної відповідальності за ст. 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться в повідомленні.

Досудове розслідування триває, як і слідчі, так і процесуальні дії.

Напередодні стало відомо, що Харківщині стався напад на знімальну групу одного з телеканалів – одна людина зазнала травм, десятки людей були затримані. Телеканал «112 Україна» повідомив, що жертвами нападу стали його співробітники – знімальна група, яка готувала «сюжет про розкрадання лісу». За даними телеканалу, автомобіль групи заблокувала група осіб, пробивши колеса. Повідомляється, що постраждав журналіст Олег Решетняк, якому знадобилася допомога медиків.