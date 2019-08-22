Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого в організації вбивства журналіста Сергієнка

Городищенський районний суд Черкаської області 22 серпня відпустив із СІЗО під домашній арешт Вадима Мельника, якого обвинувачують в організації вбивства журналіста, учасника Євромайдану Василя Сергієнка, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Строк арешту Мельника закінчувався 24 серпня. У зв'язку з цим прокурор Вікторія Дідич подала клопотання про продовження його тримання під вартою ще на два місяці. Вона обґрунтувала необхідність такого заходу тим, що на свободі обвинувачений може сховатися, вплинути на потерпілих і свідків.

Сам Мельник сказав, що не визнає своєї провини і не має наміру тікати в разі звільнення. Його адвокати Олександр Шадрін і Валерій Добраниця заявили, що, на їхню думку, прокурори не довели існування ризиків, які вони озвучили. Захисники клопотали про те, щоб відпустити Мельника під заставу в розмірі 153 тисячі гривень.

Судді відхилили обидва клопотання і змінили Мельнику запобіжний захід на домашній арешт. Чим вони обґрунтували таке рішення – поки що невідомо, головуюча суддя Людмила Синиця оголосила тільки резолютивну частину рішення.

До цього Мельник безперервно перебував під вартою від 18 травня 2017 року.

Прокурори також клопотали про те, щоб на два місяці продовжити арешт обвинуваченому у виконанні вбивства Володимиру Воронкову і змінити запобіжний захід із домашнього арешту на перебування в СІЗО Вікторові Горбенку й Романові Недибалюку, яких обвинувачують у виконанні викрадення журналіста. Суддівська колегія залишила під вартою Воронкова, однак відхилила клопотання по Горбенку і Недибалюку, вони залишаються під цілодобовим домашнім арештом.

Одного з лідерів Євромайдану в Корсунь-Шевченківському й журналіста Василя Сергієнка вбили у квітні 2014 року. Його викрали з двору власного будинку, а наступного дня тіло знайшли в лісі в 15 кілометрах від міста зі слідами тортур.

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У період із 2015 по 2017 роки за підозрою у вбивстві затримали п’ятьох осіб: Володимира Горбенка, Валентина Завражина, Романа Недибалюка (обвинувачуються у виконанні викрадення), Володимира Воронкова (обвинувачується у виконанні вбивства) і власника київського спортклубу «Тай» Вадима Мельника (обвинувачується в організації злочину). У розшуку перебувають ще двоє фігурантів справи: Андрій Іносов, якого підозрюють в організації викрадення, і Валерій Федоров, якого слідство вважає ще одним виконавцем вбивства.

Підозри в замовленні злочину поки що нікому не оголошували. Кримінальну справу щодо замовників наразі розслідує управління спецрозслідувань Генпрокуратури України.

Судові слухання почалися в січні 2016 року. Відтоді справа постійно переходить з одного районного суду Черкаської області в інший, змінилося вже 14 колегій суддів. Наразі справу розглядає Городищенський районний суд.