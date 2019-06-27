Суд відпустив під домашній арешт двох фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка

Городищенський районний суд Черкаської області відпустив під домашній арешт Віктора Горбенка та Романа Недибалюка – фігурантів справи про вбивство журналіста Василя Сергієнка, повідомила адвокат Євгенія Закревська на своїй сторінці у Facebook.

«Горбенка і Недибалюка випустили під домашній арешт», – написала Закревська.

Горбенко та Недибалюк перебували під арештом без права застави. Їх підозрюють у викраденні журналіста. Під вартою залишаються Вадим Мельник та Володимир Воронков.

4 квітня 2014 року журналіста викрали із власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському у нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.