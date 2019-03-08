Суд залишив під арештом фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка

Городищенський райсуд Черкаської області залишив під вартою фігурантів справи про вбивство черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Романа Недибалюка і Віктора Горбенка залишили під вартою до 6 травня без права застави.

4 квітня 2014 року журналіста викрали із власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському у нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.