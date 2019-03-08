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09 Березень 2019, Київ 00:09
Новини | Події

Суд залишив під арештом фігурантів справи про вбивство журналіста Сергієнка

4 квітня 2014 року Сергієнка викрали із власного подвір’я

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Городищенський райсуд Черкаської області залишив під вартою фігурантів справи про вбивство черкаського журналіста Василя Сергієнка.

Вадима Мельника, Володимира Воронкова, Романа Недибалюка і Віктора Горбенка залишили під вартою до 6 травня без права застави.

4 квітня 2014 року журналіста викрали із власного подвір’я у Корсунь-Шевченківському, а наступного дня знайшли закатованим у замаскованій ямі зі сміттям у Виграївському лісі.

Василеві Сергієнку було 58 років, у Корсунь-Шевченківському у нього залишилася мати, доглядати яку за кілька років до вбивства він і приїхав із Запоріжжя. Йому посмертно присвоєно звання Герой України.

Василь Сергієнко
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